«Страдать точно не буду»: Роднина прокомментировала возможную блокировку Twitter

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Twitter на территории России.

«Чувствуется, что скорость работы Twitter снизилась. Я не могу сказать, что это нормально, но страдать точно не буду, если эту соцсеть заблокируют (у Родиной в Twitter более 50 тысяч подписчиков, — прим. «Газеты.Ru»). Реклама допинговых препаратов, распространение детской порнографии, наличие организаций, которые подталкивают к суициду — всего этого быть не должно», — сказала Роднина в интервью Sport24.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации, а именно, материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, публикациях, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.

«Вытерпим и это»: Кафельников отреагировал на возможную блокировку Twitter в России.