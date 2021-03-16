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Спортивные новости

Лебзяк: с приходом Путина мы стали чувствовать себя увереннее за рубежом

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Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк высказался о президенте России Владимире Путине.

«С приходом Владимира Владимировича мы стали уверенно себя чувствовать за рубежом. Когда знаешь, что за тебя могут заступиться, защитить, ты себя уже иначе чувствуешь, нормально идешь. Когда был Советский Союз, мы гордились этим. Руки-ноги связаны, но нам до горла бы добраться, чтобы отгрызть! Вот такие мы были. Потихоньку это сейчас возвращается. Хотя в борьбе, боксе и других видах спорта тенденция, которая была в СССР, так и продолжается», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.

В сентябре 2016 года Александра Лебзяка отстранили от должности главного тренера сборной России по боксу. Он был недоволен составом олимпийской сборной и критически высказывался в адрес федерации бокса.

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