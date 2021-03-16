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Спортивные новости

Легкоатлетка Седова прокомментировала допинговый скандал и свою невиновность

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Российская легкоатлетка Елена Седова впервые после того, как РУСАДА признало ее невиновной в нарушении антидопинговых правил, рассказала об обстоятельствах разбирательства.

2 марта Седова была признана невиновной в нарушении антидопинговых правил дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В результате перепроверки допинг-пробы, взятой в начале 2015 года и хранившейся в Московской лаборатории до момента передачи экспертам Всемирного антидопингового агентства весной 2019 года, Елена обвинялась в применении препарата, содержащего запрещенное вещество триметазидин. Юристы смогли доказать, что в действиях Елены отсутствовал элемент вины или халатности, так как она использовала препарат в 2014 году, когда триметазидин был запрещен лишь в соревновательный период.

«Первые проблемы с сердцем у меня начались с 2009 года. Я не инвалид, но у меня есть свои особенности. Я пропила курс препаратов, препараты, в том числе триметазидин, и спустя несколько месяцев спокойно поехала на чемпионат России. Когда через пять лет мне пришло письмо о том, что мою пробу пятилетней давности перепроверили и там триметазедин, то, конечно, я была в шоке», — сказала Седова в интервью на YouTube-канале Shelgorn.

31-летняя Седова — чемпионка России в помещении на дистанции 5 000 м, победительница Мемориала братьев Знаменских в беге на 5 000 м и 10 000 м.

Ранее сообщалось, что двукратный призер чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг.

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