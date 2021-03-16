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Спортивные новости

«Жалко пацана»: Третьяк прокомментировал смерть Файзутдинова

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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова. Третьяк выразил соболезнования семье спортсмена от ФХР и от себя лично.

«Хочу выразить глубокие соболезнования от ФХР и себя лично. Жалко пацана… Несчастный случай», — приводит слова Владислава Третьяка «Р-Спорт».

Капитан молодежной команды петербургского хоккейного клуба «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет. 12 марта во время выездного матча «Динамо» в Ярославле против местного «Локомотива» в рамках плей-офф МХЛ игрок соперников случайно направил шайбу в левую часть головы Файзутдинова при попытке перевести ее в чужую зону.

«Шайба попала в сонную артерию»: умер 19-летний капитан «Динамо».

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