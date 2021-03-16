Виктор Мозес пропустит матч с «Уралом»

Полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу поставлен диагноз «надрыв боковой связки коленного сустава». Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» директор Департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов. Точные сроки возращения футболиста в строй пока не известны.

В матче 22-го тура РПЛ против «Динамо», Мозес сравнял счет на 30-й минуте, а спустя 10 минут был заменен из-за травмы на Наиля Умярова.

Таким образом, 30-летний нигериец пропустит встречу 23-го тура с «Уралом», которая состоится 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести американского нападающего Дайка.