«Русские извиняются за патриотов»: Стерлинг рассказал о хейте со стороны болельщиков Яна

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, что столкнулся с хейтом со стороны российских болельщиков после поединка с Петром Яном. Также боец рассказал, что многие россияне извиняются перед ним за поведение своих патриотов.

«Большинство россиян меня атакует. Но есть и такие, кто как-то находят старый адрес моей электронной почты и пишут слова поддержки. Им неудобно за своих так называемых патриотов и они приносят извинения. Это круто и это говорит о том, что нельзя грести всех под одну гребёнку», — сказал Алджэмейн Стерлинг на своем канале в YouTube.

Ян и Стерлинг провели поединок на турнире UFC 259. В четвертом раунде российский боец нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел к Стерлингу. Промоушен UFC планирует организовать реванш.

«Ты проигравший, чертов нытик»: Стерлинг ответил Яну.