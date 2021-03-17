Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема забил 70-й мяч в Лиге чемпионов.

Французский форвард вывел свою команду вперед во втором матче 1/8 финала турнира против «Аталанты».

Этот успех позволил ему приблизиться к легендарному капитану «сливочных» Раулю, на счету которого 71 мяч в Лиге чемпионов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что 25 бельгийских футбольных клубов на общем собрании единогласно проголосовали за слияние своего национального турнира с чемпионатом Нидерландов.