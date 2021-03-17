«Детройт» оказался сильнее «Каролины» в игре регулярного чемпионата НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнс».

Встреча прошла в Детройте на «Литл Сесарс Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Филип Горняк и Адам Эрн, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.