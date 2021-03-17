Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в Twitter.
Второй звездой стал шведский форвард Никлас Бэкстрем, на счету которого третья шайба «Кэпс».
Третья звезда досталась российскому вратарю Илье Самсонову.
Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».
#ALLCAPS 3 ⭐️'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021
⭐️: @ovi8
⭐️⭐️: @backstrom19
⭐️⭐️⭐️: Ilya Samsonov#CapsIsles pic.twitter.com/j4Kz39zv8K