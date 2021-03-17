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Спортивные новости

Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в Twitter.

Второй звездой стал шведский форвард Никлас Бэкстрем, на счету которого третья шайба «Кэпс».

Третья звезда досталась российскому вратарю Илье Самсонову.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

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