Шайба Овечкина принесла победу «Вашингтону» в матче против «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем.

У проигравшей команды единственный гол на счету Оливера Ульстрема.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.