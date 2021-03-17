Шайба Овечкина принесла победу «Вашингтону» в матче против «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем.
У проигравшей команды единственный гол на счету Оливера Ульстрема.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.
A SCREAMIN' GOOD WIN!#CapsIsles | #ALLCAPS pic.twitter.com/OgAcHSHPy9— Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021