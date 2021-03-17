«Реал» впервые за три года прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Аталанту».
Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо Ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
Этот успех позволил подопечным Зинедина Зидана впервые за три сезона выйти в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Старого Света.
Напомним, что в 2019 году «сливочные» на стадии 1/8 финала уступили амстердамскому «Аяксу», а год спустя не справились с «Манчестер Сити».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отыграл семь минут в матче против «Реала».