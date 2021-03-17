Полузащитник «Аталанты» Миранчук отыграл семь минут в матче против «Реала»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Аталанту».

Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо Ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте игры. За отведенное время ему не удалось набрать очков за результативность.

По итогам двух встреч «Аталанта» уступила «сливочным» и покинула турнир.

Ранее сообщалось, что во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии».