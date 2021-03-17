«Манчестер Сити» стал участником 1/4 финала Лиги чемпионов

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Таким образом, общий счет противостояния по итогам двух игр стал 4:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Соперник «горожан» в четвертьфинале определится позднее, после жеребьевки.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу поставлен диагноз «надрыв боковой связки коленного сустава».