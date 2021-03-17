«Реал» обыграл «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Аталанту».

Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо Ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Бензема, Серхио Рамос и Марко Асенсио.

У проигравшей команды единственный гол на счету Луиса Мюриэля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что 25 бельгийских футбольных клубов на общем собрании единогласно проголосовали за слияние своего национального турнира с чемпионатом Нидерландов.