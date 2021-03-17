У «Спартака» требуют за Дайка $20 млн

Московский «Спартак» близок к покупке футболиста «Орландо Сити» Дэрила Дайка. Об этом сообщает As.

По информации источника, американский клуб намерен заполучить за своего форварда $20 млн.

Отмечается, что «горожане» несколько дней назад отклонили предложение одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) в размере $10 млн.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дайк выступает на правах аренды за «Барнсли».

Ранее сообщалось, что капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.