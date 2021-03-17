Рамос поделился эмоциями от выхода «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.



По его словам, игроки вышли на матч с твердым намерением добиться прохода в следующий раунд соревнований, что в итоге и удалось сделать.

Испанец отметил, что «Реал» быстро смог взять игру под свой контроль и оперативно нейтрализовал прессинг «Аталанты».



Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» Лука Модрич признан игроком матча против «Аталанты» из Бергамо в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.