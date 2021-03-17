Форвард «Вашингтона» Кузнецов продлил результативную серию до пяти игр

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Российский форвард «Кэпс» Евгений Кузнецов записал на свой счет одну результативную передачу, продлив таким образом свою результативную серию до пяти игр.

За этот период воспитанник челябинского хоккея забросил одну шайбу и пять раз ассистировал партнерам.

Всего в нынешнем розыгрыше чемпионата НХЛ у Кузнецова 12 очков (3+9) в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.