Капризов набрал шесть очков в последних четырех играх НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Аризоны Койотс».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счет одну результативную передачу, проведя на льду 14 минут 57 секунд и сделав четыре броска в створ ворот.

Таким образом, 23-летний хоккеист продлил свою результативную серию до четырех игр. За этот период он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.