Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Тампе-Бэй» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Пойнт, Мэттью Джозеф и Стивен Стэмкос.

У проигравшей команды отличились Миро Хейсканен, Джейми Бенн и Александр Радулов.

Победный буллит реализовал Брендан Пойнт.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.