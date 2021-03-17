Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Тампе-Бэй» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг».
Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Пойнт, Мэттью Джозеф и Стивен Стэмкос.
У проигравшей команды отличились Миро Хейсканен, Джейми Бенн и Александр Радулов.
Победный буллит реализовал Брендан Пойнт.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.