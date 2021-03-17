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Спортивные новости

«Реал» впервые прошел в Лиге чемпионов дальше «Ювентуса» с Роналду

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Аталанту».

Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо Ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Этот успех позволил подопечным Зинедина Зидана впервые за три сезона выйти в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Старого Света.

Отметим, что впервые с 2018 года «сливочные» прошли по турнирной сетке дальше туринского «Ювентуса», куда три года назад перешел пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, сообщает William Hill.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отыграл семь минут в матче против «Реала».

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