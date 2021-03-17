Овечкин счастлив выйти на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о выходе на шестое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) россиянин забросил 718 шайбу в карьере. По этому показателю он обошел канадца Фила Эспозито (717).

«Это история, очень хорошие цифры. Я счастлив. Но нужно прm/SamanthaJPell/status/1372008838128353280» target=«_blank»>Twitter.осто двигаться дальше», — приводит слова Овечкина журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл в Овечкин вышел на 34-е место по количеству очков за карьеру в НХЛ.