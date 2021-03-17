Объявлена дата прощания с хоккеистом Файзутдиновым

Церемония прощания с капитаном молодежной команды петербургского хоккейного клуба «Динамо» Тимуром Файзутдиновым пройдет в Челябинске 18 марта.

«Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея пройдет 18 марта на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова и начнется в 12:00 (10:00 мск)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор».

12 марта Файзутдинов получил травму после попадания шайбы в голову во время матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» (1:5). 19-летний спортсмен был доставлен в больницу в отделение реанимации и так и не пришел в сознание. 16 января хоккеист скончался.

Ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин почтил память Файзутдинова.