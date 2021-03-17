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Спортивные новости

Тайгера Вудса выписали из больницы после ДТП

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Американскbq гольфист Тайгер Вудс заявил, что его выписали из больницы после ДТП.

23 февраля спортсмен попал в аварию в американском городе Ранчо Палос Вердес, в результате которой он получил переломы правой ноги. После госпитализации ему была проведена операция на нижней части правой ноги и лодыжке.

«Очень благодарен за слова поддержки, которые получил за это время. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Я буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем», — написал Вудс в Twitter.

Ранее сообщалось, что у попавшего в ДТП гольфиста зафиксировали провалы в памяти.

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