Тайгера Вудса выписали из больницы после ДТП

Американскbq гольфист Тайгер Вудс заявил, что его выписали из больницы после ДТП.

23 февраля спортсмен попал в аварию в американском городе Ранчо Палос Вердес, в результате которой он получил переломы правой ноги. После госпитализации ему была проведена операция на нижней части правой ноги и лодыжке.

«Очень благодарен за слова поддержки, которые получил за это время. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Я буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем», — написал Вудс в Twitter.

Ранее сообщалось, что у попавшего в ДТП гольфиста зафиксировали провалы в памяти.