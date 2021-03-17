Врач предложил изменить хоккейную экипировку после смерти Файзутдинова

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Манчестер Сити Боруссия М
2:0
закончен
Реал Мадрид Аталанта
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
3:1
закончен
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
1:2
закончен
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
4:2
закончен
Миннесота УайлдАризона Койотс
3:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (Б)
закончен
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
8:4
закончен
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Калев
88:95
закончен
Россия / Премьер-Лига
РоторРостов
18:00
ЦСКАЗенит
20:00
АхматАрсенал
20:00
Лига чемпионов
Челси Атлетико М
23:00
Бавария Лацио
23:00
Италия / Серия А
ТориноСассуоло
17:00
Испания / Примера
СевильяЭльче
21:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:30
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Россия / Премьер-Лига
УфаЛокомотив М
17:00
КраснодарДинамо М
19:00
Спартак МУрал
19:00
Лига Европы
Динамо З Тоттенхэм Хотспур
20:55
Мольде Гранада
20:55
Шахтёр Д Рома
20:55
Арсенал Олимпиакос
20:55
Рейнджерс Славия П
23:00
Милан Манчестер Юнайтед
23:00
Янг Бойз Аякс
23:00
Вильярреал Динамо К
23:00
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
19:30
АвангардМеталлург Мг
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
02:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:30
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
04:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
05:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Парма
19:30
Развернуть

Спортивные новости

Врач предложил изменить хоккейную экипировку после смерти Файзутдинова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный врач клиники Международного центра охраны здоровья, доктор медицинских наук, профессор Андрей Спасский отреагировал на гибель защитника молодежного хоккейного клуба из Санкт-Петербурга «Динамо» Тимура Файзутдинова.

«Хоккей есть хоккей, и травмы будут, но в любом случае производителям экипировки следует подумать и решить вопрос, чтобы закрыть шею спортсмена, чтобы такие вещи больше никогда не повторялись», — цитирует Спасского РИА «Новости».

По мнению врача, столь неудачное попадание шайбы в спортсмена является крайне редким случаем. Спасский добавил, что спасти защитника было невозможно.

12 марта Файзутдинов получил травму после попадания шайбы в голову во время матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» (1:5). 19-летний спортсмен был доставлен в больницу в отделение реанимации и так и не пришел в сознание. 16 января хоккеист скончался.

Ранее была объявлена дата прощания с хоккеистом Файзутдиновым.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.