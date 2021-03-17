Врач предложил изменить хоккейную экипировку после смерти Файзутдинова

Главный врач клиники Международного центра охраны здоровья, доктор медицинских наук, профессор Андрей Спасский отреагировал на гибель защитника молодежного хоккейного клуба из Санкт-Петербурга «Динамо» Тимура Файзутдинова.

«Хоккей есть хоккей, и травмы будут, но в любом случае производителям экипировки следует подумать и решить вопрос, чтобы закрыть шею спортсмена, чтобы такие вещи больше никогда не повторялись», — цитирует Спасского РИА «Новости».

По мнению врача, столь неудачное попадание шайбы в спортсмена является крайне редким случаем. Спасский добавил, что спасти защитника было невозможно.

12 марта Файзутдинов получил травму после попадания шайбы в голову во время матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» (1:5). 19-летний спортсмен был доставлен в больницу в отделение реанимации и так и не пришел в сознание. 16 января хоккеист скончался.

Ранее была объявлена дата прощания с хоккеистом Файзутдиновым.