Большунов объяснил отказ от общения со СМИ после спринта на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов объяснил отказ от общения с прессой после спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Да нет, тогда я был в нормальном настроении. За неделю до чемпионата мира я приболел, у меня была простуда, и я не понимал, смогу ли вообще пробежать чемпионат мира. Заняв четвертое место, я понимал, что это только начало», — цитирует Большунова ТАСС.

На чемпионате мира российский лыжник завоевал золото в скиатлоне, а также взял две серебряные и бронзовую медали.

Ранее Большунов рассказал, на что потратит призовые по итогам сезона.