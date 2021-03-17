Туктамышева планирует внести изменения в произвольную программу перед ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что планирует внести изменения в произвольную программу перед чемпионатом мира в Стокгольме.

«Небольшие изменения будут в произвольной. В короткой оставим контент, который есть сейчас», — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. В женском одиночном катании Россию также представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее журнал MAXIM опубликовал новые откровенные фотографии Туктамышевой.