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Спортивные новости

Большунов: Губерниев сказал бы, что мне нужны скандалы

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем отношении к скандалам.

В прошедшем сезоне россиянин дважды оказался в центре скандалов. На этапе Кубка мира в Лахти спортсмен нарочно врезался в финского лыжника Йони Мяки после инцидента на финише командной гонке, а на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе сломал палку в результате контакта с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо на финишной прямой марафона.

Большунова спросили, нужны ли такие истории его виду спорта.

«Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны (смеется)», — цитирует Большунова ТАСС.

Ранее Большунов объяснил отказ от общения со СМИ после спринта на чемпионате мира.

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