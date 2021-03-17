Шайба Капризова признана лучшим голом недели в НХЛ

Шайба форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова признана лучшим голом недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Опрос среди болельщиков прошел на странице NHL Network в Twitter.

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (4:0) россиянин прокатился за воротами и резким броском отправил шайбу в левый нижний угол.

Второе место в голосовании занял гол гол форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, третье — шайба, заброшенная нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 27 матчах, в которых забросил десять шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Капризов стал главным претендентом на приз лучшему новичку сезона НХЛ.