В Госдуме высказались об отказе Карасева преклонить колено перед матчем ЛЧ

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался об отказе российского арбитра Сергея Карасева вставать на одно колено перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Парламентарий заявил, что жест в знак поддержки движения Black Lives Matter не принят в России.

«Если бы Карасев по-человечески поддерживал BLM, в чем я сильно сомневаюсь, то он бы встал на колено. Раздувать из этого скандал — чушь собачья», — цитирует Лебедева Sport24.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией», прошедшая в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба. Перед началом игры футболисты встали на одно колено в знак борьбы с дискриминацией. Российская бригада арбитров во главе с Карасевым проигнорировала акцию.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на отказ судьи вставать на одно колено.