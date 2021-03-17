Стали известны подробности предъявляемых члену исполкома ОКР обвинений

Стали известны подробности обвинений, предъявляемых члену исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Алексею Власенко.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, обвинения не связаны с его работой как главы трех спортивных федераций.

Власенко является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. В ноябре 2020 года он был переизбран главой всех трех организаций.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет просит арестовать Власенко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.