Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР на два месяца

Следственный комитет России просит арестовать на два месяца члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко, сообщает РИА «Новости».

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко, который обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Представитель суда отметила, что следствие просит заключить Власенко под стражу до 16 мая. Ходатайство будет рассмотрено во второй половине дня.

Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. В ноябре 2020 года он был переизбран главой всех трех организаций.

Ранее стали известны подробности предъявляемых члену исполкома ОКР обвинений.