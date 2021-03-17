Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР на два месяца

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Манчестер Сити Боруссия М
2:0
закончен
Реал Мадрид Аталанта
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
3:1
закончен
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
1:2
закончен
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
4:2
закончен
Миннесота УайлдАризона Койотс
3:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (Б)
закончен
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
8:4
закончен
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Калев
88:95
закончен
Россия / Премьер-Лига
РоторРостов
18:00
ЦСКАЗенит
20:00
АхматАрсенал
20:00
Лига чемпионов
Челси Атлетико М
23:00
Бавария Лацио
23:00
Италия / Серия А
ТориноСассуоло
17:00
Испания / Примера
СевильяЭльче
21:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:30
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Россия / Премьер-Лига
УфаЛокомотив М
17:00
КраснодарДинамо М
19:00
Спартак МУрал
19:00
Лига Европы
Динамо З Тоттенхэм Хотспур
20:55
Мольде Гранада
20:55
Шахтёр Д Рома
20:55
Арсенал Олимпиакос
20:55
Рейнджерс Славия П
23:00
Милан Манчестер Юнайтед
23:00
Янг Бойз Аякс
23:00
Вильярреал Динамо К
23:00
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
19:30
АвангардМеталлург Мг
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
02:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:30
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
04:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
05:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Парма
19:30
Развернуть

Спортивные новости

Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР на два месяца

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Следственный комитет России просит арестовать на два месяца члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко, сообщает РИА «Новости».

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко, который обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Представитель суда отметила, что следствие просит заключить Власенко под стражу до 16 мая. Ходатайство будет рассмотрено во второй половине дня.

Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. В ноябре 2020 года он был переизбран главой всех трех организаций.

Ранее стали известны подробности предъявляемых члену исполкома ОКР обвинений.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.