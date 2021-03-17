В Федерации водного поло назвали неожиданным задержание главы организации

Вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов высказался о задержании руководителя организации Алексея Власенко.

17 марта стало известно, что Следственный комитет России обвиняет Власенко в мошенничестве в особо крупном размере и просит арестовать его на два месяца.

«В плане неожиданности это даже не ушат холодной воды, что-то запредельное просто. Этого точно никто не ожидал, мы не так давно виделись с ним, общались, говорили об олимпийском турнире, все как обычно», — цитирует Жолобова Sport24.

Помимо Федерации водного поло, Власенко является главой Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду, а также входит в состав исполкома Олимпийского комитета России.

Ранее Федерация синхронного плавания отреагировала на задержание главы организации.