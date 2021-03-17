Уход Третьяка из ИИХФ назвали печальным днем для международного хоккея

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался об уходе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка из совета организации.

«Это печальный день для международного хоккея. Владислав Третьяк, человек с высочайшими достижениями на льду и вне его, был вынужден покинуть совет ИИХФ», — приводит слова Фазеля официальный сайт организации.

Функционер отметил, что Третьяк лично подал в отставку, чтобы ИИХФ не имела проблем в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и соблюдением требований Всемирного антидопингового агентства (WADA). По мнению Фазеля, поступок главы ФХР говорит о его характере и честности.

Третьяк вошел в состав Совета в 2012 году. В 2016-м он был переизбран. В 2006 году трехкратный олимпийский чемпион победил на выборах главы ФХР.

С 2003 года Третьяк является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее был назван преемник Третьяка в ИИХФ.