Объявлены лучшие голы 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В пятерку попали гол полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Ламелы в матче с со столичным «Арсеналом» (1:2), точный удар нападающего «Бернли» Дуайта Макнила во встрече с «Эвертоном» (2:1), мяч, забитый форвардом «Брайтон энд Хоув Альбион» Леандро Троссард в игре против «Саутгемптона» (2:1), а также голы футболистов «Лестер Сити» Айосе Переса и Келечи Ихеаначо в матче с «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

После 30 матчей чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 71 очко. «Горожане» опережают идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» на 14 баллов. При этом у «красных дьяволов» есть игра в запасе.

В гонке бомбардиров английского первенства лидирует нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 17 мячей.

Ранее были определены лучшие игроки 27-го тура Английской премьер-лиги.