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Спортивные новости

Сборная России по хоккею выступит на ЧМ под гимном ИИХФ

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Сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, под гимном Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Вместо национального флага будет использоваться логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

«На форме игроков будет логотип ОКР. Вместо флага России будет использован флаг ОКР. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн ИИХФ. Это даже не гимн, а скорее «джингл», — сказал глава ИИХФ Рене Фазель.

Ранее Владислав Третьяк покинул ИИХФ из-за санкций CAS.

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