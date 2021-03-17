РПЛ в тестовом режиме запустила систему идентификации болельщиков

Российская премьер-лига (РПЛ) в тестовом режиме запустила систему добровольной идентификации болельщиков, сообщает сайт организации.

«Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков», — говорится в сообщении.

Если тестирование сервиса пройдет успешно, то предложенные механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации, параметры которой обсуждаются на уровне министерств и правительства.

Также отмечается, что для покупки билетов на матчи можно будет воспользоваться сервисом регистрации/авторизации на сайте РПЛ, а билет будет привязан к учетной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

В турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский «Зенит», набрав 45 очков.

Ранее экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».