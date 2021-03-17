Федун отреагировал на решение РПЛ внедрить систему FAN ID

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение Российской премьер-лиги (РПЛ) внедрить систему FAN ID, передает Sport24.

Напомним, эта система будет введена в тестовом режиме. Для покупки билетов на матчи можно будет воспользоваться сервисом регистрации/авторизации на сайте РПЛ, а билет будет привязан к учетной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

«Как я отношусь к внедрению Fan ID? Это решение исполкома, и я обязан его исполнять», — сказал Федун.

Стоит отметить, что единственным стадионом РПЛ, на котором не будет в текущем сезоне использоваться данная система, является «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сервис не поддерживается из-за того, что стадион готовится принять матчи чемпионата Европы.

Ранее сообщалось о том, что РПЛ в тестовом режиме запустила систему идентификации болельщиков.