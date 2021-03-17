Глава Федерации водного поло России останется под стражей до 16 мая

Глава Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, который обвиняется в крупном мошенничестве, останется под стражей до 16 мая, передает «РИА Новости».

«Суд избрал в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Власенко предъявили обвинение по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

РИА «Новости» со ссылкой на источник отмечает, что обвинения не связаны с деятельностью Власенко на посту спортивных федераций. Защита Власенко просила не применять к нему меру пресечения в виде заключения под стражу, а ограничиться домашним арестом или залогом в размере до 10 млн рублей.

Ранее Федерация синхронного плавания отреагировала на задержание главы организации .