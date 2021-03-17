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Спортивные новости

Мишин не считает Туктамышеву раскрепощенной

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме, передает РИА «Новости».

«Трудно сказать, что Лиза раскрепощенная. Она создает такой образ. Она как никто понимает, что надо использовать шанс, который она заслужила всем своим сезоном», — сказал Мишин.

Также наставник отметил, что спортсменка тренирует четверной прыжок, но надо смотреть, насколько стабильно она его делает не только отдельно, но и в самой программе.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. В текущем сезоне она стала победительницей этап Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

Ранее журнал MAXIM опубликовал новые откровенные фотографии Туктамышевой.

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