ЦСКА повесил в раздевалке команды футболку болельщиков клуба

Московский ЦСКА повесил в раздевалке футболку с 12-м номером, на которой написано «Болельщики ЦСКА».

«12-й номер всегда с командой. Теперь и в домашней раздевалке. Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками», — говорится в сообщении армейского клуба в Twitter.

Напомним, 17 марта красно-синие сыграют в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Встреча начнется в 20.00 по московского времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место, набрав 40 очков. Сине-бело-голубые расположились на первой строчке, имея в активе 45 баллов. В матче первого круга победу одержала команда Сергея Семака. На дубль Сердара Азмуна точным ударом ответил Никола Влашич.

Ранее Роман Широков поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит».