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Спортивные новости

СК РФ завершил расследование по факту убийства чемпиона мира по тайскому боксу

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Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) завершил расследование по факту убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, передает РИА «Новости».

Напомним, трагедия произошла осенью 2019 года. Спортсмена застрелили в Москве возле его дома на Нахимовском проспекте. Следствие считает, что убийство боксера могло быть связано с его предпринимательской деятельностью.

Отмечается, что организатор преступления нанял для его совершения двух мужчин.

«В зависимости от роли каждого подозреваемые обвиняются в организации и пособничестве убийству, незаконном обороте оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору», — сказала помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ашоту Боляну было 40 лет.

Ранее чемпиона мира по тайскому боксу Боляна застрелили в Москве.

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