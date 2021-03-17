Боярский поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»

Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», передает «СЭ».

«Полагаю, «Зенит» выиграет со счетом 2:0. После разгрома «Ахмата» у команды появилась уверенность, тем более сейчас уже финишная прямая. Команда должна во что бы то ни стало выиграть в Москве», — сказал Боярский.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место, набрав 40 очков. Сине-бело-голубые расположились на первой строчке, имея в активе 45 баллов. В матче первого круга победу одержала команда Сергея Семака. На дубль Сердара Азмуна точным ударом ответил Никола Влашич.

Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны составы на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».