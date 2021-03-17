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Спортивные новости

Влашич назвал сильнейший российский клуб по мнению хорватов

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Хорватский футболист московского ЦСКА Никола Влашич назвал самый сильный российский клуб по мнению своих соотечественников, передает пресс-служба армейцев.

«В данный момент в Хорватии в основном считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение», — сказал Влашич.

17 марта ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место, набрав 40 очков. Сине-бело-голубые расположились на первой строчке, имея в активе 45 баллов. В матче первого круга победу одержала команда Сергея Семака. На дубль Сердара Азмуна точным ударом ответил Никола Влашич.

Ранее Роман Широков поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит».

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