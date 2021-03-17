«Ростов» разгромил «Ротор» в матче РПЛ

«Ростов» разгромил волгоградский «Ротор» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе желто-синих точными ударами отметились Армин Гигович, Понтус Альмквист, Али Соу и Александр Саплинов

Стоит отметить, что на четвертой минуте арбитр Кирилл Левников с помощью VAR не засчитал гол в ворота ростовчан.

В турнирной таблице РПЛ «Ротор» занимает 13-е место, набрав 18 очков. Подопечные Валерия Карпина расположились на шестой строчке, имея в активе 37 баллов.

Клуб с берегов Волги не может забить на протяжении трех матчей подряд. Дебютанты РПЛ уступили «Уралу» (0:1) и сыграли вничью с «Химками» (0:0).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 23-й тур

«Ротор» — «Ростов» — 0:4

Голы: 0:1 — Гигович, 41; 0:2 — Альмквист, 59; 0:3 — Соу, 62; 0:4 — Саплинов, 90,

Ранее РПЛ в тестовом режиме запустила систему идентификации болельщиков.