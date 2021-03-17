В РПЛ объяснили задержку матча ЦСКА — «Зенит»

Глава пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов объяснил задержку матча 23-го тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

Зеленов отметил, что с просьбой отложить начало матча обратился «Матч ТВ».

Напомним, армейцы должны были начать игру с сине-бело-голубыми в 20:00, но к тому времени еще не закончилась встреча между волгоградским «Ротором» и «Ростовом» (0:4). К первому тайму матча в Волгограде было добавлено 11 минут.

После первого тайма красно-синие и клуб с берегов Невы играют вничью. На точный удар Хосе Саломона Рондона ответил Артем Дзюба. Форвард «Зенита» мог оформить дубль, но перед перерывом он не смог реализовать пенальти. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка .

Ранее стали известны составы на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».