Боец Шлеменко заявил о том, что лично готов отменять концерты Моргенштерна

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил о том, что лично готов отменять концерты популярного в молодежной среде рэп-исполнителя Моргенштерна, передает Sport24.

«Мне небезразлично будущее наших детей. Я педагог, сам работаю с детьми. Помню такого Мистера Малого, который в моей молодости пел «Буду погибать молодым» Очень много пацанов тогда погибли молодыми», — заявил Шлеменко.

Шлеменко вспомним ситуацию в Дагестане, когда с помощью бойца Хабиба Нурмагомедова были отменены концерты.

«Я считаю, что мы можем вводить такую цензуру и следить за тем, что слушают наши дети», — добавил Шлеменко.

Шлеменко провел 72 боя, одержав 59 побед.

Ранее cтал известен следующий соперник бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсона.