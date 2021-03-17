Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста тренера ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко может быть уволен, если армейцы в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграют петербургскому «Зениту», передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что руководство красно-синих обсуждало с футболистами клуба вариант с отставкой специалиста еще в декабре 2020 года, но игроки встали на защиту наставника.

Также Гончаренко спасла победа в игре 19-го тура с «Ростовом» (3:1). В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, исполняющим обязанности с высокой долей вероятности станет Василий Березуцкий.

За 12 минут до конца матча с сине-бело-голубыми ЦСКА проигрывает со счетом 1:3. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Артем Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров РПЛ.