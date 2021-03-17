Боярский оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ

Актер Михаил Боярский оценил шансы петербургского «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Напомним, 17 марта подопечные Сергея Семака одолели московский ЦСКА со счетом 3:2.

«Я теперь верю, что будем чемпионами обязательно. Конкурентов у нас нет», — заявил Боярский.

Также он отметил, что ему было обидно за Сердара Азмуна, который ничего не смог показать в игре с армейцами.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА.