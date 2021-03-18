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Спортивные новости

Наставник «Атлетико» Симеоне признал поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признал поражение в противостоянии с лондонским «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его мнению, англичане были сильнее по сумме обеих игр.

«Челси» заслужил победу по сумме двух матчей. Первая встреча была равной, но им удалось забить свой мяч. Мы пытались найти способ забить, но за все время нам так и не удалось это сделать.

Мы хотели изменить ход поединка, изменить направление атаки. Я не ищу оправданий. Они были лучше, я не могу жаловаться. Нужно поздравить наших соперников, перезагрузиться и двигаться дальше», — сказал Симеоне.

Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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