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Спортивные новости

«Рейнджерс» забросил девять шайб «Филадельфии» за два периода матча НХЛ

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В эти минуты идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфией Флайерз».

После двух периодов матча «рейнджеры» громят своих оппонентов со счета 9:0.

В составе лидирующей команды за 10 минут 20 секунд хет-трик оформил Мика Зибанежад. За две минуты дубль на свой счет записал российский нападающий Павел Бучневич.

Еще по шайбе забросили Брендан Лемье, Артемий Панарин, Джейкоб Труба и Филип Хитил.

Ранее Павел Буре заявил, что рад влиться в семью Федерации хоккея России (ФХР) и сделает все возможное, чтобы укрепить авторитет России в международном хоккее.

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